La garde à vue de Sonko levée

Le procureur vient de lever la garde à vue de Ousmane Sonko, de son caméraman et son garde du corps. Ces derniers sont libres. L’information est confirmée par son avocat, Me Bamba Cissé. Mais le leader de Pastef reste à la Section de recherches. Toutefois, les charges de viols et de menaces de mort pèsent toujours sur lui. Il devra répondre à la convocation du doyen des juges, demain lundi, 8 mars.