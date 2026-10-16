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« La main dans sa culotte » : une élève fait condamner son répétiteur

16 octobre 2026 Actualité

 

M. Thiam, un enseignant répétiteur de 45 ans, a été condamné à deux ans de prison ferme par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. L’Observateur rapporte qu’il était poursuivi pour attentat à la pudeur avec violences, corruption de mineure, chantage et collecte illicite de données personnelles, dans une affaire impliquant une adolescente qu’il encadrait scolairement.

 

Selon le journal, le prévenu avait secrètement enregistré une conversation au cours de laquelle Kh. Nd. Diop se confiait sur sa vie sentimentale. Il aurait ensuite utilisé cet enregistrement comme moyen de pression, menaçant de révéler ses confidences à son père si elle ne cédait pas à ses avances. La jeune fille l’accuse également de l’avoir « traînée de force dans la salle de répétition » pour lui imposer des attouchements.

 

L’affaire a pris une tournure particulière lorsque M. Thiam a lui-même porté plainte pour diffamation contre la famille de l’adolescente à la gendarmerie de Keur Massar, après l’éclatement du scandale. Mais, après l’audition de la jeune fille, sa plainte a été classée et une procédure a été engagée contre lui.

 

À la barre, conclut la quotidien du Groupe futurs médias, l’enseignant a nié les faits et invoqué un certificat médical ne faisant état d’aucune lésion vulvaire pour réclamer sa relaxe. Le ministère public a requis sa condamnation, suivie par le tribunal

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