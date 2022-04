La Mecque: Cellou Dalein n’a pas été victime d’un accident

Des rumeurs annonçaient sur le réseau social Facebook, le décès de Cellou Dalein Diallo dans un accident de circulation qui a fait huit (8) morts à Médine. Des informations démenties par le concerné lui-même. A travers une note dont Laguinee.info détient copie, le président de l’UFDG rassure qu’il n’a jamais emprunté de bus depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Rewmi. com vous propose ci-dessous ce démenti du président de l’UFDG et de l’ANAD

Je viens de recevoir d’un ami cette publication qui fait état de mon décès dans un accident de bus entre Médine et Makka.

Je démens formellement cette information. Je n’ai pas emprunté de bus depuis mon arrivée en Arabie Saoudite et j’ai fait ce trajet Medine-Makka, le vendredi 22 courant dans un véhicule affrété par les ressortissants guinéens vivant à Medine. Je suis arrivé à la Mecque, après 4h de route, sain et sauf et depuis, grâce à Dieu, j’accompli, avec ponctualité et assiduité, toutes les prières et autres obligations de la Oumra.

Merci de rassurer nos militants et sympathisants et tous les amis de Cellou et de l’UFDG en Guinée et dans le monde