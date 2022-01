La razzia de Sonko et Barth

Les Ziguinchorois ont, semble-t-il, choisi un nouveau maire et une nouvelle équipe municipale. Après la diffusion des premiers résultats sortis des urnes et dans la quasi-totalité des centres de vote de la commune de Ziguinchor, résultats qui plaçaient largement en tête Yewwi askan wi, les tenants du pouvoir ont été contraints de concéder leur défaite. Car ces résultats ont confirmé la mainmise de la coalition dirigée par Ousmane Sonko au niveau de la commune. Que ce soit aux centres Landing Tamba, François Ntap, Amath Barry et Matar Diémé, les plus grands centres de vote de Ziguinchor, Yaw arrivait largement en tête dans la quasi-totalité des bureaux de vote.

Le candidat de Yaw s’est même payé le luxe de battre son rival de Benno bokk yaakaar dans son propre bureau de vote au Cem Malick Fall, où Yaw a obtenu 109 voix, contre 67 pour Ablaye Baldé et 54 pour Benoît Sambou ; et ce, sur 232 suffrages valablement exprimés. Des résultats du Cem Malick Fall reflétaient la tendance générale au niveau de la commune de Ziguinchor, où Yaw était en tête, suivie de l’Ucs et de Bby qui arrivait en 3ème position. C’est dire qu’à Ziguinchor, sous peine de confirmation des résultats par la Cena, c’est une nouvelle page qui se tourne dans la gestion municipale, suite à cette défaite du maire centriste, Abdoulaye Baldé.

Comme pour confirmer cela, tous les quartiers de Ziguinchor vibraient hier soir, dans une ambiance de carnaval, sur fond de diabandon (la danse des feuilles), qui a gagné tous les quartiers dès l’annonce des premières tendances. Une grande foule, en majorité des jeunes, a communié avec leur leader jusque très tard dans la nuit.

Le maire sortant, Abdoulaye Baldé, ainsi que Doudou Ka, le directeur de campagne de Benoît Sambou, le candidat de Bby, n’ont pas tardé à concéder devant les médias, la défaite de leurs camps respectifs.

Le camp du pouvoir ne devrait pas occuper la mairie de Dakar. Barthélemy Dias sortirait vainqueur de son duel avec Abdoulaye Diouf Sarr, d’après les premières tendances.