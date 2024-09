La résistance tente de s’organise au PDS

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Vent de fronde au PDS au lendemain de la dissolution de l’Assemblée nationale. Woré Sarr, Tafsir Thioye et Cie refusent que le Pds soit «un parti yobaléma».

Dans une note, il est indiqué que des militants et militantes se sont réunis au domicile de Woré Sarr, Secrétaire général nationale adjointe chargée des femmes, pour se pencher, entre autres sur les élections anticipées du 17 novembre prochain.

Après avoir dénoncé les «nombreux dysfonctionnements et la paralysie qui frappent les organes» du parti, ils ont décidé «à l’unanimité» de se mobiliser et de se battre pour un «respect des textes» du parti.

Sur la dissolution de l’Assemblée nationale et l’organisation d’élections législatives anticipées, Woré Sarr et Cie «soulignent avec étonnement, l’impréparation du parti et sa valse dangereuse et éhontée entre la majorité sortante et la nouvelle majorité».

Ils mettent ainsi en garde ‘’tous ceux qui seraient tentés de faire du Pds ‘’un parti yobaléma’’». Le communiqué souligne que Tafsir Thioye a été chargé de mettre en place «un comité de réflexion stratégique pour définir les perspectives politiques et électorales».