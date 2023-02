L’Afrique dans le G20 : Macky obtient le soutien de Macron

Le Président Macky Sall a rencontré, hier à Paris, le Président français Emmanuel Macron. Selon la Présidence, les deux dirigeants «ont passé en revue l’agenda bilatéral dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la France». «La conjoncture internationale a également été évoquée par les deux chefs d’Etat, de même que le soutien réaffirmé de la France à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20», ajoute la Présidence. A quelques semaines de la fin officielle de son mandat à la tête de l’Union africaine, le Président Sall voudrait laisser à son successeur un chantier assez avancé par rapport à l’adhésion de l’organisme panafricain au G20. Il continue son plaidoyer pour une intégration rapide de l’Afrique dans l’enceinte de cette gouvernance économique et financière mondiale. Il a déjà obtenu un engagement de la Turquie, du Japon et des Etats-Unis.

L’adhésion de l’Union africaine (Ua) au G20 a été au cœur du mandat de Macky Sall. Lors du Sommet de Bali de cet organisme tenu en novembre dernier, il avait posé le débat. D’ailleurs, il a été annoncé que cette demande formulée par Macky Sall en Indonésie sera examinée lors du prochain rendez-vous de cette organisation qui regroupe les pays les plus riches, prévu en Inde en 2023. Il faut savoir que l’Afrique du Sud est le seul pays africain à faire partie de ce club select qui regroupe les 20 principales économies mondiales. Dans son discours à Bali, le Président Sall a estimé que l’Afrique ne doit plus «être une invitée permanente».