L’agenda de la PDTE de l’Assemblée nationale du Québec à Dakar

La présidente de l’Assemblée nationale du Québec est l’hôte de son homologue sénégalais. Madame Nathalie Roy «effectue (ainsi) une visite de travail au Sénégal du 4 au 8 mars 2023, sur invitation du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop», informe un communiqué des services du président du Parlement sénégalais. Mme Roy «sera accompagnée d’une très forte délégation de parlementaires et de hauts fonctionnaires».

Au menu des échanges entre les deux délégations, «une séance de travail le lundi 6 mars 2023 à 10 heures, à la Salle de conférence du quatrième étage de l’Assemblée nationale. Elles discuteront de la place des femmes en politique et de la diversité des expressions culturelles et la diffusion des contenus locaux». Il y aura aussi «une présentation du Programme international de formation parlementaire (Pifp)», avant que la présidente de l’Assemblée nationale du Québec et sa délégation ne visitent l’Hémicycle et la Bibliothèque de l’Assemblée nationale.