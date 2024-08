Lancement de la Journée de l’arbre: Le président Bassirou Diomaye FAYE s’est rendu à Touba.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

C’est sous une ambiance solennelle que le chef de l’État a planté symboliquement le premier arbre à l’occasion de la journée de l’arbre à Touba avant d’aborder l’importance du reboisement pour le développement du pays.

C’est au environ de 11h que le président de la République Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Touba pour présider la cérémonie officielle de lancement de la 41ème édition de la Journée nationale de l’arbre. Cette journée marque également le démarrage de la campagne nationale de reboisement. Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye est arrivé en compagnie de plusieurs personnalités sur le site de Touba héliport, situé en face de la résidence Cheikhoul Khadim. A l’occasion, le président Bassirou Diomaye a planté un manguier , constituant » l’arbre témoin » . Le manguier que le président Faye a symboliquement planté est déjà positionné près de la tribune officielle.

A cette occasion, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, maitre d’œuvre de cette journée d’investissement humain consacrée au reboisement, est arrivé un peu plus tôt sur le site de l’héliport, en compagnie de plusieurs responsables de son département. Également, des personnalités et dignitaires religieux à l’image du porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, de Serigne Abdou Latif Mbacké, et Serigne Dame Soda Fall, porte-parole du Khalife général des Baye Fall, entre autres étaient sur les lieux.

Plusieurs agents du service des eaux et forêts, des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) s’étaient aussi mobilisés pour la réussite de la journée avec un impressionnant dispositif composé d’éléments de la gendarmerie nationale.

Cette année coïncidant avec la 41ème avait pour thème principal ‘’Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique’’. La Journée nationale de l’Arbre instituée par décret présidentiel en 1983 vise à sensibiliser la population sénégalaise sur l’importance de l’arbre pour son environnement et l’amélioration de ses conditions de vie, à travers des causeries, des démonstrations pratiques des techniques de plantations, de films documentaires, de visites de chantiers de reboisement.