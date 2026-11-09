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L’animatrice de l’émission « Confrontation » sur la 2STV est attendue devant les enquêteurs

9 novembre 2026 Actualité

 

Dans le cadre de l’exécution de la délégation judiciaire délivrée par le juge d’instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, l’animatrice Bijou Ngoné a été convoquée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), selon des informations exclusives de Seneweb.

 

L’animatrice de l’émission « Confrontation » sur la 2STV est attendue devant les enquêteurs ce lundi 9 novembre, dans la matinée. Elle sera interrogée dans l’affaire dite « Diodio Glow Skin » et Rokhaya Fall.

 

D’après nos sources, un célèbre homme d’affaires serait également dans le viseur de la justice dans cette même procédure judiciaire.

 

Surnommé désormais le « nettoyeur », le procureur Saliou Dicko, chef du parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire dans cette affaire.

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