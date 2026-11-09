Insolite : Marième Faye Sall se rebaptise et s’offre un « ngenté » traditionnel

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Selon Les Échos, l’ancienne Première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, a changé de nom. Elle souhaite désormais être appelée Marième Faye Seck Sall.

Elle a ajouté le nom « Seck », celui de son beau-père et époux de sa mère, Homère Seck. D’après la même source, elle justifie ce choix par le rôle de ce dernier dans son éducation. Il « l’a élevée et traitée comme s’il était son propre père ».

Un « ngenté » (baptême) a été organisé le 5 septembre. La cérémonie s’est déroulée en présence de proches : oncles, tantes, frères, amis et sa mère. Les Échos souligne que « tout a été fait comme dans un baptême normal avec un mouton immolé, des sachets contenant des beignets, une bouteille d’eau, une canette de boisson ».

Fait particulier, souffle le quotidien d’information : l’intéressée « n’a pas assisté à son propre baptême».