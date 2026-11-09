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Drame migratoire à Kébémer : le parti PASTEF s’incline devant la mémoire des disparus de Lompoul

9 novembre 2026 Actualité

 

 

Le parti PASTEF/Les patriotes a exprimé sa « profonde émotion » à la suite du naufrage d’une pirogue transportant de nombreux candidats à l’émigration vers l’Espagne au large de Lompoul, dans le département de Kébémer.

 

Selon un communiqué parvenu à Seneweb, l’exécutif de la formation politique précise que des ressortissants sénégalais figuraient parmi les passagers de l’embarcation. D’après la déclaration officielle du parti, la structure adresse ses condoléances aux familles endeuillées, aux populations du département de Kébémer ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais. Les responsables du parti ajoutent prier pour le repos de l’âme des disparus tout en souhaitant un prompt rétablissement aux rescapés du drame.

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