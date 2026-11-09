Naufrage au large de Lompoul : Amadou Ba appelle à offrir de réelles perspectives à la jeunesse

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Le président de la Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji, l’ancien Premier ministre Amadou Ba, a exprimé sa profonde tristesse après le naufrage d’une pirogue au large de Lompoul, dans le département de Kébémer. Présentant ses condoléances aux familles endeuillées, il a appelé à une réponse durable face aux drames récurrents de l’émigration clandestine.

« Tant de vies perdues en mer et tant de familles plongées dans le deuil…

Ces tragédies à répétition doivent interpeller notre conscience collective. Nous ne pouvons pas nous habituer à voir notre jeunesse risquer sa vie en mer pour espérer un avenir meilleur », a-t-il déclaré, via X.

Pour l’ancien Premier ministre, ces tragédies doivent interpeller la conscience collective. Au-delà de la lutte contre les réseaux de passeurs, il estime urgent d’offrir aux jeunes de réelles perspectives d’emploi et les moyens de construire leur avenir au Sénégal.

« Au-delà de la lutte contre les réseaux de passeurs, il est urgent d’offrir à nos jeunes de réelles perspectives d’emploi et les moyens de construire leur avenir au Sénégal. Que Dieu accorde Son pardon aux disparus, les accueille dans Son Paradis éternel et apporte réconfort à leurs proches », écrit-il.