L’Argentine surclasse la Croatie et fonce en finale

Portée par Lionel Messi et Julian Alvarez, l’Argentine a dominé sans trembler la Croatie (3-0) et devient la première équipe finaliste de cette Coupe du monde 2022. La France ou le Maroc la rejoindra demain soir.

On n’a pas encore retrouvé la grande argentine. Mais les hommes de Lionel Scaloni ont livré une performance appliquée et sérieuse pour éliminer la Croatie. Après une première demi-heure équilibrée, l’attaque argentine va faire mouche sur sa première véritable occasion. Lancé en profondeur, Alvarez va profiter de l’alignement douteux de la défense croate pour se présenter seul dans la surface. L’attaquant de City va ensuite être percuté par Livakovic, qui sera sanctionné d’un penalty et d’un carton jaune. Lionel Messi transforme et ouvre le score (1-0). Ce but évitable va mettre un coup au moral des Croates. Cinq minutes plus tard, Julian Alvarez va encore capitaliser sur des erreurs de Juranovic et Sosa pour doubler la mise (2-0).

Dans le deuxième acte, pas grand-chose au départ. Puis à la 70’ le duo Messi-Alvarez va encore une fois illuminer la rencontre. Le premier nommé va faire des misères à Gvardiol sur le côté, et adresser un centre parfait à Alvarez qui va s’offrir un doublé, et briser les derniers espoirs Croates (3-0).

3-0, score final. Portée par une défense appliquée et un duo d’attaque en feu, l’Argentine s’offre une nouvelle finale de coupe du monde. Il ne manque qu’une marche à Lionel Messi pour décrocher le dernier trophée qu’il lui manque.

L’homme du match : Julian Alvarez

Ça a été difficile de trancher entre Lionel Messi et lui. Mais à l’unanimité du jury (c’est à dire moi-même) le choix se porte sur l’attaquant de Manchester City. Double buteur, Julian Alvarez a également causé énormément de problèmes à la défense croate grâce à sa très bonne gestion de la profondeur. À 22 ans, et pour son premier grand tournoi, Julian Alvarez crève l’écran ! L’autre équipe finaliste devra le surveiller avec attention.