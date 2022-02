Lat Diop a échappé à un lynchage

Lat Diop, Directeur général de la Lonase, par ailleurs président du Guédiawaye Football Club, l’a échappé belle avant-hier samedi au Stadium Iba Mar Diop. En effet, son équipe faisait face au Jaraaf de Dakar et menait 3-0 en première mi-temps. Malheureusement pour lui, l’équipe de la Médina a réussi à faire la remontada en seconde période en égalisant (3-3). Juste avant la fin du match, des supporters médinois s’en sont pris à Lat Diop et ses collaborateurs qui ont reçu des coups et des jets de chaises. Heureusement, Lat Diop a été vite évacué par son garde du corps en passant par la tribune presse.

