LDC : Al Ahly réagit en champion, Vita Club perd gros, TP Mazembe, Zamalek et Al Ahly en danger, le WAC déjà qualifié ?

Huit matchs comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine sont à suivre ce mardi à travers le continent. Les premiers matchs de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions africaine étaient au programme ce mardi en début d’après-midi. Dans le choc de la poule A, Al Ahly a déroulé à Kinshasa sur le terrain de l’AS Vita Club (3-0).

Revanchards après le match nul concédé il y a dix jours à domicile à l’aller (2-2), les tenants du titre se montraient menaçants d’entrée et Mohamed Sherif ouvrait le score d’un lob subtilement exécuté (6e). Dans la foulée, Mohamed Afsha doublait la mise sur un poteau rentrant (19e). Dos au mur, les Congolais poussaient ensuite pour égaliser, en particulier au retour des vestiaires, mais ils trouvaient la barre, avant que Taher Mohamed ne douche leurs derniers espoirs (78e).

Battu à domicile pour la première fois depuis 2009 par Mamelodi Sundowns (1-2) il y a dix jours, le TP Mazembe se doit de réagir et de prendre sa revanche face au même adversaire en Afrique du Sud sous peine de se mettre sérieusement en danger dans la course à la qualification. Al Hilal et le CR Belouizdad, qui comptent le même nombre de points que les Corbeaux de Lubumbashi, s’affrontent en effet dans le même temps et le vainqueur de ce match pourrait se détacher à la deuxième place du groupe B derrière un Mamelodi Sundowns quasiment déjà qualifié.

Ce succès permet au cador égyptien de grimper à la 2e place du groupe, à trois points du leader tanzanien Simba, qui a giflé Al Merreikh (3-0). En revanche, V. Club chute à la 3e place, à 3 unités de son bourreau du jour et les hommes de Florent Ibenge devront s’imposer sur le terrain de Simba début avril pour conserver un espoir de qualification.

Le Zamalek, où Patrice Carteron vient de retrouver le poste d’entraîneur, se trouve lui aussi dos au mur dans le groupe D avant de recevoir l’Espérance Tunis, qui l’a battu 3-1 à l’aller. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait sérieusement compliquer la tâche des Chevaliers Blancs, mais tout dépendra aussi du résultat de l’autre match de la poule où le Petit Poucet sénégalais de Teungueth abat quasiment sa dernière carte à domicile face au MC Alger.

Dans le groupe C enfin, le Wydad Casablanca peut se qualifier s’il enchaîne un 4e succès sur le terrain d’Horoya. Mais les Guinéens, battus 2-0 à l’aller, auront à cœur de réagir car la pression des Kaizer Chiefs, qui comptent également 4 points, se fait sentir, surtout que les Sud-Africains comptent bien s’imposer en Angola contre un Petro Atletico toujours pas parvenu à marquer le moindre point.