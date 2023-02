LDC : Koulibaly et Mendy dans la liste de Potter

Après un mercato d’hiver ahurissant marqué par l’arrivée de 8 recrues pour un total d’environ 370 millions d’euros, Chelsea se trouvait forcément contraint de faire des choix au moment de composer la liste des joueurs inscrits pour la phase à élimination directe en Ligue des Champions, dévoilée ce vendredi.

Malgré l’arrivée de Benoit Badiashile, l’entraîneur de Chelsea continue de faire confiance au capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly. Malgré un temps de jeu faible, ces derniers temps, le défenseur des Lions figure bien sur la liste des joueurs inscrits pour la phase à élimination directe en Ligue des Champions. Il en est de même pour le gardien de but des Lions, Edouard Mendy, même si ce dernier n’était pas vraiment menacé puisque le club n’a pas enregistré une nouvelle recrue au niveau des gardiens. Relégué sur le banc par Graham Potter, il a été maintenu, au même titre que son compatriote.

Avec Ziyech, pas Aubameyang

Alors que son temps de jeu risque de fondre suite aux arrivées, et tandis que Potter était prêt à le laisser partir en prêt au Paris Saint-Germain avant que l’affaire ne capote au dernier moment, Hakim Ziyech conserve en revanche sa place. «Il est sous contrat avec nous, et il est à la disposition de l’équipe pour le match contre Fulham. Il sera avec nous pour le reste de la saison», indiquait Potter, jeudi en conférence de presse, sous-entendant donc compter sur le milieu offensif marocain, et il a joint les actes aux paroles.

Les Sénégalais, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, et le Lion de l’Atlas, Hakim Ziyech, sont donc les 3 joueurs africains de la liste des Blues qui défieront le Borussia Dortmund en 8es de finale.

Mais la grande victime se nomme Pierre-Emerick Aubameyang ! Auteur de seulement 3 buts en 10 matchs depuis son arrivée en provenance du Fc Barcelone l’été dernier, l’attaquant de 33 ans n’entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur, Graham Potter. Le technicien continue tout de même de le faire entrer régulièrement en jeu en Premier League, mais pour la Ligue des Champions en revanche, ce sera non ! Cette décision laisse tout de même préfigurer une deuxième partie de saison galère pour le Gabonais, privé d’un retour au Barça cet hiver pour des raisons réglementaires. Recruté cet hiver à la surprise générale en provenance de Molde, l’attaquant ivoirien Datro Fofana reste à quai lui aussi, mais il n’est pas la seule recrue dans ce cas, puisque Noni Madueke et Andrey Santos subissent le même sort.

La liste

Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli – Trevoh Chalobah, Cesar Azpilicueta, Reece James, Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Marc Cucurella, Ben Chilwell – Enzo Fernandez, Mason Mount, Conor Gallagher, Mateo Kovacic, N’Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Raheem Sterling, Denis Zakaria, Hakim Ziyech, Carney Chukwuemeka – Kai Havertz, Mkyhailo Mudryk, Joao Felix.