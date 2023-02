Real Madrid's Karim Benzema celebrates scoring his sides third goal during the UEFA Champions League semi final, second leg match at the Santiago Bernabeu, Madrid. Picture date: Wednesday May 4, 2022. - Photo by Icon sport

LDC : Le Real Madrid bat facilement Elche Le Real Madrid n’a laissé aucune chance à la lanterne rouge de la Liga (4-0) et revient à 8 points du Barça. Karim Benzema a marqué un doublé sur penalty. Le Real Madrid s’est facilement imposé contre Elche, lanterne rouge de la Liga, ce mercredi soir (4-0). Le récent champion du monde des clubs, qui restait en Liga sur une défaite à Majorque (0-1), revient à huit points du Barça et prend six unités d’avance sur son premier poursuivant, la Real Sociedad (3e). Le film du match Les Merengue ont très rapidement fait la différence grâce à Marco Asensio. Servi par Carvajal dans l’axe, l’ailier passait entre Guti et Magallan avant d’aller tromper Badia d’un intérieur du gauche imparable (11e). Ce dernier avait déjà eu très chaud sur une demi-volée splendide de Militao qui manquait de très peu le cadre (4e). Le gardien a ensuite vu une tête de Benzema manquer de peu le cadre (15e) puis il a sorti une frappe de Valverde (20e), avant de s’incliner sur un penalty de l’attaquant français, consécutif à une main de Roco (31e) Articles similaires Partager Facebook

