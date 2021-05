LDC : révolté Wydad interpelle la CAF !

LDC , malgré le bon match nul (1-1) ramené du terrain du MC Alger vendredi en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Wydad Casablanca ne digère pas l’arbitrage de la rencontre.

A la 34e minute, l’arbitre éthiopien de la partie, Bamlak Tessema, a en effet refusé un but pour un hors-jeu complètement inexistant à Walid El Karti. Au total, le WAC a recensé pas moins de 10 «erreurs d’arbitrage» durant cette affiche et il a adressé une lettre de protestation directement auprès du nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

«Après l’élection de Mr Patrice Motsepe à la tête de la CAF et son annonce de vouloir introduire la VAR en Ligue des champions, nous avons considéré que c’était le début d’une nouvelle ère qui allait rompre avec les anciennes pratiques dont le WAC a été victime et qui ont privé l’équipe d’un titre légitime au stade de Radès (en référence à la finale de 2019 contre l’Espérance Tunis, ndlr). Cependant, nous avons été surpris d’appendre que la VAR ne serait pas disponible en quarts et reportée aux tours suivants. Contre le MCA, le staff arbitral nous a privés d’un but légitime qui n’avait même pas besoin d’être approuvé par la VAR», a d’abord déploré le WAC en demandant des explications à la CAF.

«A cet égard, nous demandons à la CAF d’apporter des clarifications sur les raisons réelles pour lesquelles la VAR n’est pas utilisée dès les quarts et d’expliquer pourquoi le WAC doit toujours payer au prix fort les problèmes de gouvernance et de management de la CAF ? Est-ce acceptable que la CAF ne réagisse pas aux fautes désastreuses commises par le staff arbitral ?», a taclé le courrier signé par le président Said Naciri. «Nous demandons au patron de la CAF d’intervenir pour mettre fin à l’injustice que subit le WAC et d’annuler les cartons jaunes donnés aux joueurs wydadis (le gardien Ahmed Reda Tagnaouti et le défenseur central Achraf Dari, ndlr) sans aucune raison logique.» Un véritable coup de gueule même si on remarquera que le WAC s’est bien gardé de mentionner dans sa liste d’erreurs le penalty généreux dont il a bénéficié pour ouvrir le score…