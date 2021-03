Le Barreau en ébullition

Me Dior Diagne traîne en justice Mes Bamba Cissé et Pape Samba So. L’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr crée du désordre dans l’ordre des avocats. Accusée, au début de l’affaire, d’être celle qui avait écrit la plainte de la masseuse Adji Sarr, Me Dior Diagne a décidé de saisir la justice après que le nom de l’auteur de ladite plainte a été dévoilé.

Elle a déposé une plainte contre Mes Bamba Cissé et Pape Samba So. C’est ce dernier qui a écrit la plainte. Elle les poursuit pour manquements aux règles de la profession d’avocat. Selon l’Obs, Me Dior Diagne estime que Me Bamba Cissé a violé le secret de la correspondance et des pourparlers, de même que les règles de loyauté et de confidentialité des échanges entre avocats, prévus et réprimés par l’article 44 alinéa 1 du règlement 5 de l’UEMOA, de l’article 22 du règlement d’exécution sur la déontologie des avocats et des articles 39-2 et 40-1 du Règlement Intérieur du barreau.

Concernant Me Pape Samba So, elle estime qu’il a violé les règles du barreau notamment l’article 22 du règlement d’exécution sur la déontologie des avocats en ayant un comportement aux antipodes de la loyauté et de la confraternité, principes essentiels de la profession d’avocat. Plus grave, dénonce-t-elle, ces manquements ont mis en péril la vie d’un confrère (elle) et de sa famille.