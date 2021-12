Le chef de l’Etat Macky Sall fête ses 60ans ce 11 décembre 2021

Né le 11 décembre 1961 à Fatick, dont il fut maire de 2009 à 2012, Premier Ministre de 2004 à 2007, Macky Sall occupe les fonctions de Président de l’Assemblée nationale sénégalaise de 2007 à 2008. Élu quatrième Président de la République du Sénégal, il prend ses fonctions le 2 avril 2012. Marié à Marème Faye, le Président Macky Sall est père de deux garçons et d’une fille.

Issu d’une famille de quatre enfants, Macky Sall grandit dans la région de Fatick puis dans le Fouta. Etudiant à la faculté de Dakar, il entre dans le mouvement marxiste-léniniste And-Jëf. Il s’en éloigne rapidement n’en partageant ni les idées, ni la stratégie de boycott du scrutin de 1983 contre le PS, son vote allant pour le parti libéral comme en 1988. Formé à l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de Dakar et diplômé de l’École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) de l’Institut Français du Pétrole (IFP) de Paris, il devient ingénieur géologue puis géophysicien, membre de plusieurs associations nationales et internationales d’experts de la profession.

Premier Ministre du 21 avril 2004 au 19 juin 2007, Macky Sall détient alors le record de longévité à ce poste. Dès son premier discours de politique générale, il s’impose face aux ténors de l’opposition, puis met en œuvre les projets présidentiels alors en sommeil (autoroute, corniche de Dakar, nouvel aéroport…) avant de conduire la campagne pour la réélection du Président sortant en 2007.

Avec 143 voix sur 146, Macky Sall est élu le 20 juin 2007 à la présidence de l’Assemblée nationale. La rupture est consommée lorsqu’il cherche à convoquer Karim Wade, fils du Président de la République, pour audition sur les travaux de l’ANOCI (Agence Nationale de l’Organisation de la Conférence Islamique). Face à son refus de démissionner, son poste de numéro 2 du PDS est supprimé, le mandat du Président de l’Assemblée nationale réduit de cinq à un an.

Bien que membre de nombreuses institutions nationales et internationales de géologues et géophysiciens, c’est sur le terrain politique que Macky Sall connait une carrière fulgurante. En effet, militant du Parti Démocratique Sénégalais d’Abdoulaye Wade depuis la fin des années 80, il bat campagne avec le slogan « Sopi » aux côtés de celui-ci lors du scrutin présidentiel de 2000.

A cet effet, Monsieur Mbagnick Diop, Président Directeur Général de Rewmi Network présente ses meilleurs vœux à son ami de longue date, le président Macky Sall. « Je dois admettre que tu n’as pas l’air d’avoir un jour de plus que tes 60 ans. Reste qui tu es, car tu es gentille et ouvert ! Joyeux Anniversaire Président !