Le CNES et le CNP unissent leurs forces pour …

CNP

Pour défendre les intérêts des entreprises, le conseil national du patronat du Sénégal et la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal ont signé un protocole de réunification patronale. Selon le directeur exécutif du CNES, Youssoupha Diop, qui a lu la déclaration commune, les objectifs restent l’amélioration de l’environnement des affaires, la promotion de l’investissement privé, le renforcement du dialogue public-privé et du dialogue social, ainsi que pour le développement socio-économique du Sénégal et les employeurs. « Au regard de la très forte représentativité dans tous les secteurs d’activité formelle de l’économie nationale, du nombre d’entreprises, du chiffre d’affaires, des valeurs ajoutées, emplois, de la masse salariale, la contribution fiscale et douanière et des charges sociales », dit-il. Et de poursuivre :

Constituant les 2 organisations du secteur privé régies par le Code du travail et signataires de conventions nationales collectives, ces deux structures considèrent cette nécessité de renforcer nos capacités et ressources pour une meilleure prise en charge des préoccupations des entreprises, désireuses de s’exprimer d’une seule voix dans le cadre de nos relations avec l’État, les syndicats du travail, les partenaires techniques et financiers, la société civile, etc. Nous avons décidé de procéder à la réunification de nos 2 confédérations patronales conformément à l’avis favorable donné respectivement par le bureau exécutif et donnant mandat au président pour engager le processus ».

A cet effet, sous l’autorité des 2 présidents, il est mis en place un comité paritaire ad hoc. « Ledit comité ad hoc, dans sa phase de démarrage de concertation et travaux nécessaires, est composé de 4 membres, CNP et 4 membres supplémentaires. Il pourra être élargi au besoin par plus de membres et sur décision des 2 présidents.

Le comité ad hoc est tenu à chaque étape du processus de rendre compte de l’état d’avancement des concertations et travaux aux 2 présidents CNP et CNES », explique-t-il. Et de poursuivre : »Les bureaux exécutifs respectifs CNP et CNES sont également informés pour la validation des différentes étapes du processus de fusion ». Les 2 organisations CNP et CNES se félicitent des échanges fructueux avec le MEDS et expriment leur volonté d’élargir ce mouvement d’unification aux autres organisations du secteur privé.