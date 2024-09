Le film de la bagarre et de l’arrestation de Ada Fass

Partager Facebook

Le lutteur Adama Korera, pensionnaire et non moins leader de l’écurie de lutte dénommée Fass Benno a été pris à nouveau dans les filets des forces de défense et de sécurité. Plus connu sous le pseudonyme Ada Fass, il s’est acharné avec violence sur le gérant du bar où il s’était enivré avec son gang, et s’est déchaîné ensuite sur un videur dudit bar.

C’est la descente aux enfers pour le jeune lutteur surnommé Ada Fass de l’écurie Fass Benno. Qui s’embourbe dans la délinquance juvénile, opère en bande organisée et se comporte avec son gang en éléphants dans un magasin de porcelaine.

Ada Fass et ses amis se saoulent, et font un boucan dans le bar

Après une virée nocturne, le lutteur débarque avec ses compagnons dans le bar et passe leurs commandes ; le lieu de détente se trouve en face des locaux du commissariat d’arrondissement de la Médina, anciennement appelé commissariat de police 4ème. Vers 5h du matin, Ada Fass et ses camarades de gang finissent de se saouler la gueule et se mettent à perturber la quiétude des lieux. Ils font un boucan d’enfer dans le bar et se livrent à des actes de provocation à tout bout de champ. Ils n’épargnent personne dans leurs agissements et transforment le coin en un lieu de concert de casseroles.

Le gérant et un videur peinent à calmer le gang du lutteur et décident de les jeter dehors

Face aux agissements du leader de l’écurie de lutte Fass Benno et de sa bande, le gérant et un des videurs interviennent séance tenante et tentent de ramener la sérénité dans le bar. Ces derniers font la sourde oreille et continuent de s’agiter davantage. Ils intensifient le tintamarre dans la salle et poussent à tout va des jurons. Outrés, le gérant et le videur se braquent et les somment de sortir illico presto du bar. Sans succès. Ils utilisent la méthode forte contre eux et tentent vaille que vaille de les jeter dehors.

Ils refusent de quitter les lieux, tombent à bras raccourcis sur eux et les blessent

La bande au jeune lutteur campe sur sa position et refuse catégoriquement de débarrasser le plancher. Une vive engueulade ponctuée d’empoignades éclate entre eux. Ada Fass et ses compagnons se rebiffent et tombent à bras raccourcis sur le gérant et le videur. Ils les malmènent et leur causent des blessures corporelles. Alertés, des agents de terrain du commissariat local arrivent en toute urgence et mettent la main sur le lutteur. Ses acolytes réussissent à s’arracher avant l’intervention des flics et se fondent dans la nature.

La police débarque et interpelle Ada Fass, son gang se sauve

Interpellé, Ada Fass a été conduit manu militari dans les locaux du commissariat d’arrondissement, puis placé en garde à vue. Il devrait être présenté aujourd’hui devant le patron du parquet du tribunal de grande instance de Dakar. Il pourrait être poursuivi pour des incriminations pénales de coups et blessures volontaires. Même si d’autres griefs pourraient se greffer aux charges retenues initialement contre lui. Ses camarades en fuite font l’objet de recherches.