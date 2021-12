Le juge désavoue la Sar et Petrosen

Le juge des référés vient de désavouer totalement la Société africaine de raffinage (Sar) et Petrosen. Pour rappel, les deux sociétés voulaient coûte que coûte passer par AFC afin de lever 192 milliards de Fcfa. Une opération que l’actionnaire Locafrique avait qualifié de coûteuse puisque AFC allait se retrouver avec des millions de dollars en commissions.

Locafrique avait proposé une solution plus simple pour lever des fonds et procéder à la recapitalisation : hypothéquer dans une banque de la place, le terrain de plusieurs hectares de la Sar évalué à des milliards de Fcfa. Mais la Sar et Petrosen pour on ne sait quelle raison voulaient faire un forcing. Elles ont été arrêtées net par le juge…