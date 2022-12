Qualifié mardi pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, le Maroc est entré dans l’histoire du football africain.

Le Maroc a réussi un exploit historique à plus d’un titre en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2022, ce mardi au détriment de l’Espagne. Vainqueurs aux tirs au but à l’issue d’un match et d’une prolongation étouffants (0-0, 3-0), les Lions de l’Atlas n’étaient jamais allé plus loin que les huitièmes de finale. C’était en 1986, au Mexique, avec la génération des Badou Zaki, Aziz Bouderbala et autre Merry Krimau. 36 ans après, l’équipe de Walid Regragui fait mieux et devient la quatrième équipe africaine à atteindre les quarts de finale d’un Mondial. Une performance que seuls le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010 avaient réussi jusqu’alors.