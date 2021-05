Le meilleur effectif de Ligue 1 cette saison (2020-2021)

Au terme d’une saison riche en émotions, il est grand temps de faire le bilan individuel des joueurs du championnat de France. La Ligue 1 a rendu son verdict final dimanche !

Après trois années consécutives de domination, le Paris Saint-Germain est tombé de son trône, sur lequel s’est installé Lille, champion de France pour la première fois depuis dix ans. Au terme d’un exercice plus disputé que jamais, dans le haut comme dans le bas du classement. Dans cet effectif de rêve, vous pourrez noter la présence de sept Lillois, quatre Parisiens, quatre Monégasques, trois Lensois, deux Lyonnais, deux Marseillais et un Montpelliérain, choisis non pas selon leur valeur marchande ou leur statut, mais en fonction de leurs performances réelles.

Rarement deux gardiens auront été aussi déterminants dans une saison. Si Lille et le Paris Saint-Germain ont terminé avec aussi peu de buts encaissés en championnat, Mike Maignan et Keylor Navas y sont pour beaucoup. Pour sa quatrième campagne dans la peau d’un titulaire indiscutable, le portier français a été monstrueux. 38 matchs, 23 buts encaissés, 21 clean-sheet, l’international tricolore a été un des grands artisans du sacre nordiste.

En défense centrale, trois joueurs ont été largement plébiscités par la rédaction. Le duo du LOSC, formé par José Fonte et Sven Botman, est très logiquement présent dans cette sélection. Le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, a lui aussi proposé des prestations de haute volée et figure bien évidemment en tête de liste dans l’arrière-garde de la meilleure équipe de Ligue 1. Malgré une légère baisse de régime ces dernières semaines, Presnel Kimpembe a finalement réussi à se frayer une petite place parmi ces solides rocs. Dans les couloirs, il n’y a pas eu de débats. A droite, on retrouve une des révélations de la saison, Jonathan Clauss (3 buts et 6 passes décisives), qui a été parfois énorme avec Lens. Le Français est épaulé par le champion de France, Zeki Celik (3 buts et 3 passes décisives), déterminant dans le dernier tiers du parcours. A gauche, un autre Dogue a été mis en avant, puisque Reinildo Mandava, sur un nuage depuis le début de l’année 2021, est logiquement récompensé. Pour jouer les doublures du Mozambicain, c’est le très offensif Caio Henrique (5 passes décisives), devenu indiscutable à Monaco, qui fait son apparition.

Dans l’entrejeu, la rédaction a décidé d’honorer Benjamin André. Poumon du LOSC, le milieu de terrain passé par Rennes fait partie de ces joueurs sous-cotés qui abattent un énorme travail dans l’ombre. A ses côtés, Aurélien Tchouaméni a également été choisi pour figurer dans l’équipe type. Pion incontournable du dispositif de Niko Kovac, le Monégasque (2 buts et 4 passes décisives) a été aussi impressionnant dans son boulot de récupérateur que sur ses projections vers l’avant. Une progression fulgurante pour l’ancien Bordelais. Recrue la plus onéreuse de l’histoire de Lens (10 M€), Seko Fofana a lui aussi fait forte impression. Après des débuts poussifs, le milieu ivoirien (2 buts et 4 passes décisives) a été le moteur du club artésien grâce à sa puissance, sa percussion et sa faculté à répéter les efforts d’une surface à l’autre. Pour accompagner ce trio, la bataille a fait rage, mais c’est finalement Boubacar Kamara qui a été sélectionné. Le Marseillais a été un des rares joueurs de son équipe à être régulier sur l’ensemble de la saison et a convaincu une majorité des journalistes lors des votes.

Meilleur joueur et meilleur buteur (27 buts) de Ligue 1, Kylian Mbappé a lui fait honneur à sa réputation. Seul joueur offensif de la capitale au niveau, l’international français a encore une fois été irréprochable en 2020-2021. Le Parisien, qui figure le plus naturellement du monde dans l’équipe type, partage la vedette avec Burak Yilmaz. Inoxydable, le buteur turc (16 réalisations) a été déterminant dans le titre du LOSC, avec notamment deux prestations monstrueuses à Lyon et à Lens qui en font le titulaire indiscutable en pointe du onze type proposé par la rédaction de Maxifoot. Derrière les deux goleadors, on retrouve le duo de choc de Monaco formé par Wissam Ben Yedder et Kevin Volland. Le Français (20 buts et 8 passes décisives) et l’Allemand (16 buts et 8 passes décisives) ont eu une complémentarité admirable pour permettre au champion de France 2017 de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour la cinquième place, c’est Andy Delort, auteur d’une saison très solide du côté de Montpellier, avec ses 15 buts et 10 passes décisives, qui a été l’heureux élu pour compléter cette liste particulièrement alléchante.

Sélectionner 23 noms n’a pas été facile et il fallait faire des choix. D’autres joueurs auraient aussi pu intégrer cet effectif. Avec 27 buts encaissés et 13 clean-sheet, Benjamin Lecomte (Monaco) n’était pas loin de figurer dans cette liste, au même titre que Ruben Aguilar (Monaco), Romain Perraud (Brest) et Jason Denayer (Lyon). Mais après une belle première partie de saison, les trois défenseurs ont baissé le pied. Le latéral droit asémiste a vu Djibril Sidibé revenir sur lui dans la hiérarchie tandis que son compère breton, comme son club, s’est écroulé en 2021.

Exemples d’équipe type (2020-2021) Avec 23 joueurs de cette qualité, les combinaisons possibles sont nombreuses. Quel schéma tactique et quel onze adopter ? A chacun de se forger un avis. Maxifoot vous propose deux versions, la première en 4-2-3-1, la seconde en 4-4-2…