Le procureur confie l’enquête à la Dic

Le Procureur de Thiès est sorti de son mutisme pour lever un coin du voile par rapport à l’enquête déjà ouverte par la police. Abdoulaye Ba révèle que 6 personnes ont été auditionnées suite à ce drame.

Le Procureur de Thiès Abdoulaye Ba a fait face à la presse, suite au drame survenu à Tivaouane. Ce dernier est revenu sur l’incendie qui a causé la mort de 11 bébés à l’hôpital de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. « C’est un véritable drame qui frappe tout un peuple et nous nous inclinons devant leur mémoire et nous présentons nos condoléances au Khalif général de la ville et aux familles des victimes », déclare le Procureur de Thiès. A l’en croire, à l’heure actuelle, il n’y a que des constatations matérielles qui sont en cours d’être relevées par la police scientifique de la Dic. « Ce serait prématuré de nous prononcer sur les causes réelles de cet incendie. Bien évidemment, nous sommes tenus par une obligation. Mais quand l’information nous a été portée, nous n’avions ménagé aucun effort pour travailler avec le commissaire Diedhiou pour les constatations d’usage. La justice s’est autosaisie et je vous assure que la justice sera implacable et avec toute personne dont la responsabilité se trouve engagée », insiste le procureur. Pour lui, les circonstances du drame seront révélées dès que l’enquête sera bouclée. Dans le même ordre d’idée, le procureur de Thiès a annoncé que des auditions sont en cours. « Six personnes ont été entendues et l’enquête se poursuit », révèle-t-il.

MOMAR CISSE