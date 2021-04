Le projet de Super League suspendu

La Super League fait machine arrière : “Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes (…) pour remodeler le projet”.

La colère collective aura eu raison du projet de Super League en l’espace de 48 heures. Annoncée en grande pompe dimanche soir, la création de cette nouvelle compétition européenne a été particulièrement mal perçue. Autant par les supporters des clubs concernés que par le reste des acteurs du football européen et international.

De fait, la Super League a logiquement été contrainte de faire marche arrière. Alors que Manchester City avait été le premier club à se retirer du projet, l’ensemble des clubs anglais a fait de même, mardi soir. Amputé d’une trop grande partie de ses participants et face à la polémique sans cesse grandissante, le projet a donc été suspendu.

“Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer”

L’annonce a été faite via un communiqué officiel publié dans la nuit de mardi à mercredi. “La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer. Nous proposons un nouveau concours européen car le système existant ne fonctionne pas”, explique d’abord le communiqué en question.

“Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources et de la stabilité pour l’ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l’ensemble de la communauté du football en raison de la pandémie. Cela permettrait également d’améliorer considérablement les paiements à toutes les parties prenantes du football“, peut-on lire ensuite. Comme évoqué, le départ des clubs anglais a été entériné mardi soir. Mais cela ne change pas tout.

“Convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation”

“Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions par la pression exercée sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur la législation et la réglementation européennes, comme nous le démontrons aujourd’hui par une décision de justice visant à protéger la Super League contre les actions de tiers”, précise le communiqué. Mais force est de constater qu’en l’état actuel de choses, la Super League est contrainte de temporiser et revoir sa position.

“Compte tenu des circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit notre objectif d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible et en même temps d’améliorer les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football”.