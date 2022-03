Salah et Cie virent les gendarmes

Le staff technique de l’équipe nationale de l’Égypte ne voulait voir personne à leur entraînement qui n’était ouvert au public que pour 15 minutes. Les travailleurs du stade, sauf un qui leur servait de traducteur, ont été virés du terrain d’entraînement. Le plus grave c’est que les Egyptiens avaient même demandé aux gendarmes et aux sapeurs-pompiers de ne pas suivre leur entraînement au risque de dévoiler leurs systèmes de jeu. Ces derniers, après plusieurs minutes de négociations, dégoûtés par le comportement des Egyptiens, ont quitté le terrain en les laissant seuls. Mais cette décision n’a pas été de tout repos pour les Egyptiens. Sans sécurité, les quelques Sénégalais avaient l’occasion de suivre l’entraînement qui a été écourté par le staff technique égyptien avant même la totalité de l’heure qui leur avait été octroyée pour cette dernière séance. Après quelques tours de terrain et de jeu au ballon, les Egyptiens ont rejoint leurs vestiaires et quitté le stade.

Articles similaires