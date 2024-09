Le Vodka au Sénégal a 40% et 37,5% degrés d’alcool qu’on retrouve partout dans la banlieue et accessible à tous : il est conditionné dans différents types de bouteilles

Dans la banlieue dakaroise, la boisson fait fureur chez les jeunes toujours en quête de sensations fortes. Il s’agit du Vodka au Sénégal a 40% et 37,5% degrés d’alcool qu’on trouve partout au Sénégal et accessible à tous et dans différents types de bouteilles. Évidemment, son accessibilité facilite son écoulement, car ces Vodka sont vendus dans tous les bars et les kiosques qui pullulent dans le pays.

Certains de points de vente les revendent au détail service dans des tasses de thé que les consommateurs mélangent avec d’autres boissons.

Cette vente au détail favorise une grande consommation au sein de la population même si la vente d’alcool est partout interdite aux moins de 18ans. Par conséquent, a priori c’est une cible responsable qui consomme la boisson alcoolisée.