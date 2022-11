Le Forum consacré à l’Économie Sociale et Solidaire, sous le thème, Économie sociale et solidaire : Vecteur d’inclusion socio-économique des terroirs est ouvert ce 29 novembre 2022 à Dakar. En effet, tenu au King Fahd sous la présidence effective de Victorine Anquediche Ndèye, Ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, de nombreux panélistes y ont pris part.

Au terme d’une série de visites de travail que Madame la Ministre a effectué au cœur des terroirs de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Goudiry, Kidira, Kédougou et Matam place à l’étape de Dakar. Un moment fort d’échanges et de partage sur l’Économie sociale et solidaire, un secteur qui est essentiel selon Victorine «ce secteur polarise la moitié des actifs de notre pays et peut constituer un véritable accélérateur de croissance», dit-elle. Pour elle, c’est le sens de l’initiative du Plan Sénégal Emergent et la crise mondiale qui prévaut actuellement ne peut être combattue dans notre pays que par une transformation locale des produits : «En effet les chocs exogènes dus à la pandémie à Covid-19 et la crise en cours entre la Russie et l’Ukraine, fortement atténués sous nos cieux, nous recommandent de développer des capacités de transformation locale de nos productions en faisant des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, le terreau de l’entreprenariat domestique d’où devront germer les champions de demain», avance-t-elle.

La ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire de poursuivre que de cette initiative de transformation locale, beaucoup d’emplois vont voir le jour : «l’entreprenariat social et solidaire sera l’un des moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d’emplois et l’assurance de revenus décents à des centaines de milliers de nos compatriotes, femmes et jeunes actifs, les acteurs de cette économie populaire», annonce Madame la Ministre. Elle dit être convaincue que c’est ce type d’économie que le Sénégal sait faire : «tout au long de mes visites dans les terroirs, ma conviction s’est nouée davantage du lien indéfectible de la certitude que l’Économie sociale et solidaire est le modèle de développement qu’il nous faut, nous autres sénégalais, puisque c’est ce que nous savons faire et c’est ce que nous devons faire», peste-t-elle.

D’ailleurs Madame la Ministre dit que c’est une ‘’anamnèse’’ : «je le savais déjà. Je l’ai redécouvert et approché encore de plus près pendant tous ces jours en compagnie des braves femmes et jeunes du Sénégal des forêts et des savanes, qui sont dans le temps de l’action et du développement, de l’entreprenariat, de l’autonomisation individuelle et collective, de la solidarité et du partage», affirme-t-elle. C’est encore sa conviction que la lutte contre le sous-emploi va se gagner : «l’exclusion, l’exode rural et l’immigration irrégulière se gagnera lorsque l’économie sociale et solidaire servira de cadre d’inspiration, d’orientation et d’impulsion des politiques de développement», prétend Victorine Anquediche Ndèye.

Pour finir, elle assure que l’Etat ne va ménager aucun effort pour aider les acteurs dudit secteur qu’est l’Economie Solidaire et Sociale(ESS) : «je veux donner l’assurance aux acteurs de l’ESS de l’engagement de l’État de les accompagner et de les soutenir davantage dans leur dynamique de structuration, d’organisation et de développement», conclut-elle. Dès lors, la loi d’orientation relative à l’Économie sociale et solidaire, va être revisitée et passée au peigne fin par les éminents panélistes du Forum de Dakar.