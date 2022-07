Législatives 2022 : « And Samm Jikko Yii » appelle à voter contre Bby

En croisade contre la promotion des contre valeurs et surtout le déroulement de l’agenda LGBT, le collectif And Samm Jikko Yi a fait face à la presse ce 20 juillet pour revenir sur le mémorandum contre l’homosexualité présenté aux différents candidats des coalitions. Ainsi, pour Ababacar MBOUP et ses camarades, le fait que la coalition Benno Bokk Yakaar n’a pas donnée suite à leur requête contrairement aux autres coalitions, prouve à suffisance que le camp au pouvoir n’est pas prêt à céder sur la question. Ainsi, il demande aux populations de voter contre Benno.

« Natangué Askan Wi, est sur tous les points. Yewwi Askan Wi, Buntu bi et Wallu ont signé avec des réserves. AAR n’a pas signé la charte mais nous a envoyé son contrat de législature accompagné d’un texto qui réitère leur disponibilité à échanger sur tout ce qui intéresse le peuple. BBY n’a rien dit pour le moment.

Donner à cette coalition la majorité reviendrait à être responsable de tout ce qui arriverait dans ce pays », prévient le coordonnateur du collectif.

A noter que après le rejet de la proposition de loi contre l’homosexualité par le bureau de l’Assemblée nationale, le collectif And Samm Jikko Yi avait l’intention de présenter des candidats aux élections législatives mais s’est finalement désisté.