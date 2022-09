Législatives: Macky Sall envoi ses députés en confinement à Saly

Les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) seront en conclave à Saly, ce weekend. Ils devront y rester jusqu’au lundi matin jour de l’installation du Bureau de la 14ème Législature. En effet, selon les informations , pour garder l’esprit du groupe, personne ne pourra rentrer chez lui à la fin du séminaire. Les 82 députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Macky Sall) élus lors du scrutin du 31 juillet dernier se retrouvent pour un atelier de renforcement de capacités et d’harmonisation des positions à partir de vendredi à Saly Portudal.

Le décret n°2022-1554 du 24 août 2022 fixe la date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale à l’issue des dernières Législatives du 31 juillet 2022. Les 165 députés de la 14ème législature sont convoqués le lundi 12 septembre 2022, à 10 heures. Avant l’ouverture de cette session, les 82 élus de la coalition Benno Bokk Yakaar seront en conclave à partir de ce vendredi à Saly Portudal.

Selon les informations « les députés sont convoqués pour un atelier de renforcement de capacités. Il s’agira de les outiller sur les rôles et responsabilités des députés. Lors de cette session de renforcement des capacités, les positions des parlementaires seront harmonisées sur le choix des membres du bureau et des commissions. » Cette harmonisation des positions est d’autant plus importante que tout pourrait se passer avec cette majorité précaire de 83 députés, après le ralliement annoncé de Pape Diop. En outre, le vote secret n’est une garantie pour Macky Sall qui tient à ferrer d’éventuels surprises.

Ce d’autant plus que des députés de Bby ont avoué avoir été démarchés par la coalition Yewwi Askan Wi. En attendant, c’est le nom de Aminata Touré qui est annoncée pour occuper le perchoir. Du côté de l’opposition parlementaire, une rencontre pareille, qualifiée de « mise à niveau », notamment des suppléants, est aussi annoncée. Il a été demandé à ces parlementaires de préparer leurs valises et la tenue qu’ils devront porter à l’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale. En clair, ils vont rester ensemble à Saly jusqu’au lundi 12 septembre où ils devront rejoindre l’Assemblée nationale ensemble, à bord d’un bus qui leur sera affrété. Certains députés estiment que cette option est la preuve d’un manque de confiance à leur égard.

Pour rappel, lors des élections législatives du 31 juillet 2022 passée, la coalition Benno Bokk Yaakaar était arrivée en tête avec 82 députés. Elle est suivie de Yewwi avec 56 députés et Wallu Sénégal qui s’est adjugée 24 députés. Les coalitions Bokk-Gis-Gis Ligueey, Aar Sénégal et Les Serviteurs Mpr ont, chacune, un député. Mais, lors d’un point de presse, l’ancien maire de Dakar, Pape Diop a annoncé qu’il allait se joindre au groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle.