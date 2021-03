Votre émission L’encre & Plume reçoit André Marie Diagne, Spécialiste en Littérature Africaine et Francophone, Didactique du Français et Techniques de Communication et D’expression, Animatrice D’émissions Littéraires et D’ateliers D’écriture Ce samedi 20 Mars 2021. Présentation: Elisabeth Diatta.