Urgent: Les deux filles du maire de Keur Massar retrouvées

Les deux filles du député-maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue, qui ont été enlevées dans leur domicile sis au village Aladji Paté de Keur Massar, ont été « retrouvées », d’après des sources autorisées. Elles sont en tout cas au domicile familial et en toute sécurité au moment où ces lignes sont écrites. Âgées de 5 et 6 ans, Anta et Marame n’ont donné aucune nouvelle d’elles depuis hier, aux environs de 18h. Pour l’heure, une enquête est ouverte par la gendarmerie, suite à une plainte de la famille.

Articles similaires