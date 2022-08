Les femmes de « And Suxaali Sine Saloum » interpelle Macky

Les femmes du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » sortent du bois. Adja Binta Gning et Cie viennent d’interpeller le Président de la République Macky Sall par rapport au manque de considération qu’elles se disent victimes.

A l’en croire : »Nous, femmes du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », lançons un appel au Président Macky. Notre leader El Hadji Malick Guèye, notre leader qui a tout donné pour le triomphe de la cause présidentielle, n’a rien bénéficié. Pendant plus de huit (8) ans, il est au front de la lutte pour la victoire de l’Alliance Pour la République (APR) et sa Coalition Benno Bokk Yakaar », se désole Adja Binta Gning qui, de lister les efforts de l’ancien parlementaire libéral : »El Hadji Malick Guèye est une chance pour le Saloum. Ses réalisations sont immenses un peu partout. Tout ce qu’il a, il l’a partagé avec les populations.

Récemment, il a éclairé les lieux de culte ( « Jaaka » et/ou mosquées) des 83 villages. Je ne reviens pas sur l’adduction d’eau avec la construction d’un forage qui dessert plus de 40 villages , le bitumage de 17 Km de route (Croisement Thiawando-Lat Mingué), ses actions envers la santé, l’éducation, le financement des femmes, etc. Vu tous ces efforts, il mérite d’être promu. Malheureusement, il n’est même pas coopté dans le Comité directeur de l’APR. Lors des élections législatives du 31 Juillet dernier, il a été d’un apport certain pour la victoire de BBY dans le département de Kaolack. Il a battu campagne avec ses propres moyens. Il est plus que méritoire », a fait savoir la Présidente des femmes de « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal ».