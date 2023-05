Les lutteurs justifient leur présence au Palais

Critiqués et taxés de vendus, après avoir été reçus au Palais le 8 mai par le président Macky Sall, les cadres de la lutte sénégalaise se sont exprimés ce samedi face à la presse. Ce, pour mettre les points sur les «i». Ils demandent aux Sénégalais d’avoir un « esprit de dépassement », appelant au respect du choix de chacun.

« Ce point de presse, c’est pour rendre compte et éclairer la lanterne des Sénégalais concernant l’audience que le chef de l’État avait accordée aux acteurs de la lutte (…) La lutte n’est pas prise en compte comme il se doit, comparait aux autres secteurs du sport. C’était une occasion pour moi en tant que président de l’association des lutteurs, d’expliquer les doléances légitimes notamment la réorganisation du CNG (Comité national de gestion des luttes) où nous revendiquons des sièges, la couverture médicale pour les lutteurs, la nomination d’un directeur de l’Arène national, un quota sur les logements sociaux, un appui financier aux promoteurs de lutte, la mise en place d’une fondation pour promotion la solidarité », a expliqué Gris Bordeaux.

Cependant, a-t-il poursuivi, « les spéculations vont bon train surtout dans un contexte politique tendu, entre le camp du pouvoir et celui de l’opposition. Pour Gris, il est donc légitime que chaque Sénégalais, de tout bord fasse sa compréhension du moment, dans le cadre de ses actions politiques ».

Le lutteur a estimé qu’en tant que citoyens et acteurs de développement qu’ils sont, ils se doivent de répondre à l’appel du président Macky. Durant, cette rencontre beaucoup de promesses tenues par le chef de l’État ont été satisfaites. « Il s’agit de l’appui aux promoteurs, le quota sur les logements sociaux, la couverture médicale». Par ailleurs, a-t-il expliqué, même si l’association est apolitique, les lutteurs sont des citoyens comme tout le monde. Et donc, libres de s’engager dans n’importe quel camp. Mais ils n’admettront jamais la politisation de l’association nationale des lutteurs. « Nous invitons les Sénégalais à avoir un esprit de dépassement et prions pour un Sénégal de paix et de stabilité », a souhaité Gris.