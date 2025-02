Les problèmes économiques et sociaux du Sénégal ( Par Pape Demba THIAM )

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Il avait le visage fermé à son arrivée à Addis Ababa le 13 Février 2025, pour participer à son premier Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine. Il avait pourtant l’air légèrement plus détendu en quittant Addis Ababa le 16 Février, pour aller au chevet d’une économie Sénégalaise en proie à des turbulences endogènes et exogènes conjuguées mais annoncées par tous les experts sérieux.

Trois jours plus tard, il annonçait en Conseil des Ministres, avoir instruit son Premier Ministre, d’engager des concertations avec toutes les forces vives de la Nation, pour discuter des problèmes économiques et sociaux du Sénégal. Nous ne pouvons donc pas bouder notre plaisir, pour n’avoir pas arrêté d’écrire et de dire sur toutes sortes de medium, depuis 2018 et jusqu’à la veille de la présentation de sa Vision Sénégal 2050 en Octobre 2024 dernier, que notre pays a besoin d’une direction commune, pour son développement économique et social inclusif.

Une vision commune Nationale qui DOIT transcender les clivages idéologiques, politiques et de politique politicienne. Cependant, l’urgence ne devrait pas nous faire confondre vitesse et précipitation, du fait du contexte d’une agitation sociale qui était prévisible, en oubliant que le processus des concertations nationales annoncées doit être construit, fécondé et généré par des contenus programmatiques d’analyses qui prennent objectivement en compte, de véritables diagnostics qui induisent des solutions réelles et faisables.

Ces types de diagnostics qui permettent d’articuler des solutions opérationnelles et actionnables pour des résultats visibles sur le terrain, ne nous sommes pas encore personnellement pas connus, s’ils existent, parce qu’ils n’ont rien à voir avec les bilans de santé de l’économie Sénégalaise qui sont connus de tous les experts et que les populations sentent et vivent tous les jours.

Bonne chance à S.E.M. Le Président Bassirou Diomaye Faye et à son Premier Ministre Ousmane Sonko, en leur demandant d’être patients, parce que le temps, c’est de l’espace!

Par Pape Demba THIAM