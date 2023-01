Liban: Baisse significative du nombre de cas de choléra

Le nombre de cas de choléra a diminué sensiblement au Liban depuis le début de l’année, ont annoncé mercredi des agences humanitaires de l’ONU, relevant qu’aucun nouveau décès n’a été enregistré depuis le 9 décembre 2022. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), l’incidence cumulée des cas de choléra a considérablement diminué au cours des dernières semaines. « Depuis le début de l’année 2023, la plupart des cas ont été signalés dans la Bekaa, et dans une moindre mesure au Akkar et au Mont Liban », ont rapporté les agences onusiennes.

La récente épidémie de choléra au Liban a débuté dans un camp de réfugiés près de la région du Akkar et elle est sans doute liée à l’épidémie de choléra en Syrie voisine. L’épidémie s’est propagée dans les 8 gouvernorats du Liban (20 des 26 districts).

Au 17 janvier, un total de 6.158 cas suspects et confirmés de choléra ont été signalés, ainsi que 23 décès associés, soit un taux de létalité de 0,37%. Mais aucun nouveau décès n’a été enregistré depuis le 9 décembre 2022. Près de la moitié des cas suspects et confirmés sont âgés de moins de 15 ans et 6% sont âgés de 65 ans et plus. Les femmes continuent de représenter 53% des cas. Dans l’ensemble, 19 % des cas suspects et confirmés ont dû être hospitalisés. Dans tout le pays, moins de 10 lits dédiés au choléra sont actuellement occupés.

Au 11 janvier 2022, 1.279 échantillons suspects de selles et d’eaux usées ont été envoyés au centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au laboratoire de référence de l’hôpital universitaire Rafik Hariri. Parmi ces échantillons, 451 échantillons de selles et d’eaux usées ont été testés positifs pour le choléra.

Sur le terrain, les partenaires du secteur de la santé continuent de soutenir la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination. L’objectif est de garantir l’accès au vaccin oral contre le choléra à toutes les populations vivant dans les zones à haut risque du pays. Cela inclut la mobilisation de plus de 250 équipes de vaccination pour la fourniture de vaccins en porte-à-porte. Au 10 janvier, plus de 870.000 doses de vaccin ont été fournies.

De plus, plus de 8.200 kits d’hygiène contre le choléra ont été distribués aux foyers touchés. Plus de 485.000 litres de carburant et 34 tonnes de chlore ont été fournis aux stations de pompage et aux usines de traitement des eaux usées pour assurer le fonctionnement et la sécurité de l’eau distribuée par le réseau public.