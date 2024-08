Licenciement des syndicalistes de la CBAO: La Cour Suprême confirme

Partager Facebook

L’affaire des délégués du personnel de la CBAO, licenciés pour «faute lourde», a été vidée jeudi dernier par la Cour suprême. Le ministre du Travail, qui s’était opposé au licenciement de trois travailleurs, malgré une autorisation de l’Inspection du travail obtenue par leur employeur, a vu sa demande rejetée par la haute juridiction.

Les magistrats de la Cour suprême ont rendu leur verdict sur le recours en annulation introduit par la CBAO contre la décision du ministre du Travail de suspendre le licenciement des trois syndicalistes de la banque. L’institution bancaire a eu gain de cause face à Yankhoba Diémé, qui avait fait fi de l’autorisation de l’Inspection du travail sur laquelle elle s’était appuyée. Il ressort de ce dossier que Mansour Diallo, Papa Doudou Tounkara et Alioune Seck, tous délégués du personnel, avaient été licenciés pour «faute lourde» dans le cadre d’un mouvement de grève des travailleurs de cette banque.

Pour le premier, il lui est reproché, par l’employeur, d’avoir tenu, lors d’un sit-in devant la banque, le 11 décembre 2023, «des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre du directeur général Mounir Oughiri qu’il a traité de raciste et d’incapable». Concernant Doudou Tounkara, le Groupe bancaire l’avait ciblé pour, entre autres, ses «propos injurieux et diffamatoires à l’égard de l’employeur, une insubordination répétée et une incitation à une grève illicite et à des actes de sabotage».

Alors que le troisième syndicaliste, lui, allait plus loin, en déclarant que le «directeur général de la banque est un délinquant qui détourne l’argent de l’établissement» à travers «les bonus que se partage» le top management. Suite à une requête de l’employeur, l’Inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Dakar avait autorisé leur licenciement.

Prenant fait et cause pour les syndicalistes, Yankhoba Diémé infirmera les décisions sous motifs que les agents virés ont nié les accusations portées à leur encontre. Il s’en est suivi un recours du Groupe Attijariwafa Bank auquel le juge des référés a donné satisfaction en ordonnant la suspension de la mesure du ministre de tutelle représenté par l’agent judiciaire de l’Etat dans ce procès.