Licenciements à la SN.HLM : « Des interrogations sur la régularité de la procédure, la gestion des ressources humaines et certaines dépenses engagées »

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Le licenciement de plusieurs conseillers et anciens hauts responsables de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN.HLM), qui seraient intervenus sans qu’une justification juridique claire n’ait été rendue publique fait couler beaucoup d’encre.

Dans un communiqué, les concernés ont indiqué que selon les informations disponibles, le Directeur général, M. Pape Abdourahmane Dabo, aurait motivé ces décisions par un manque de ressources financières au sein de l’entreprise.

« Ces femmes et ces hommes constituent un capital humain de grande valeur. Ils ont occupé des fonctions stratégiques et ont largement contribué au développement technique, commercial, juridique et administratif de la SN.HLM » lit-on dans le communiqué. A les en croire, si ces licenciements ont effectivement été prononcés sans le respect des procédures prévues par le Code du travail , « ils soulèvent de sérieuses interrogations sur la protection légale des droits des travailleurs, la gouvernance de l’entreprise et le respect des principes d’une bonne administration. »

Par ailleurs, ajoutent les licenciés, « l’argument d’un manque de moyens financiers semble difficile à concilier avec le recrutement simultané de nouveaux directeurs et d’assistantes. Cette apparente contradiction appelle des explications afin de garantir la transparence de la gestion. »

À cela s’ajoutent, selon plusieurs informations relayées, de nombreux déplacements effectués en l’espace de trois mois en Belgique, à Dubaï et aux États-Unis, notamment durant la Coupe du monde. Il est également fait état de deux conseils d’administration tenus depuis son arrivée dans un hôtel à Saly Portudal. Ces éléments méritent d’être clarifiés au regard du contexte de restriction financière invoqué.

S’agissant de la colonie de vacances prévue à partir du vendredi 24 juillet 2026 elle aurait coûté plusieurs dizaines de millions de francs CFA. » Dans un contexte où des licenciements sont justifiés par un manque d’argent, cette dépense soulève des interrogations légitimes sur les priorités de gestion et l’utilisation des ressources de l’entreprise » font ils savoir.

Ces agents ont lancé un appel au Président du Conseil d’administration, le ministère de tutelle ainsi que l’Inspection du Travail pour examiner avec diligence ces situations afin de s’assurer que les droits de toutes les parties concernées ont été pleinement respectés et que les décisions prises sont conformes à la législation en vigueur.