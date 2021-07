Ligue 1 : Choc des extrêmes entre l’US Gorée et Teungueth FC

A quatre journées de la fin du Championnat, l’US Gorée, première relégable de Ligue 1 avec 18 points en 22 journées, accueille, une grosse cylindrée du Championnat, à savoir Teungueth FC, qui se dirige vers le titre.

L’US Gorée va souffrir jusqu’au bout et encore plus sur la pelouse du Stade Ibrahima Boye à l’occasion de la 23e journée de Ligue et lors de la réception du Teungueth FC. Toujours à l’avant dernière place du classement, malgré sa très belle victoire contre l’AS Douanes (4-1) il y a une semaine et avec cinq points de retard que le premier non relégable, Mbour Petite Côte, les Insulaires devront réaliser l’exploit contre (très probablement) le futur Champion du Sénégal.

Leader depuis un bon bout de temps, Teungueth FC se dirige tout doucement vers son tout premier titre de Champion du Sénégal. D’ailleurs, les Rufisquois peuvent se proclamer vainqueur de la Ligue 1 après la fin de la 23e journée. Avec sept et huit points d’avance sur son dauphin et sur le troisième, TFC devra impérativement s’imposer contre l’US Gorée et prétendre à une défaite de l’AS Pikine, qui reçoit le Jaraaf ce dimanche, et au moins d’un match nul entre Génération Foot et Diambars.

Même si les ambitions sont très différentes, c’est donc un match à fort enjeu qui s’annonce. Pour rappel, Teungueth FC avait battu l’US Gorée (1-0) au match aller dans le Stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Le programme de la 23e journée de Ligue 1

Samedi 03 Juillet 2021

Dakar SC Vs Ndiambour : Stade Alassane Djigo à 17heures

US Gorée Vs Teungueth FC: Stade Municipal de Mbao à 17 heures