LIGUE 1 : Génération Foot- Dakar SC, Attraction de la 12éme Journée

La rencontre devant opposer samedi le leader de la Ligue 1, Génération Foot et Dakar SC est l’une des affiches phares de la 12-ème journée du championnat d’élite.

Les deux équipes viseront certainement la victoire dans cette rencontre présentée comme celle des ’’académiciens’’. Génération Foot (19 points +6) cherchera à coup sûr de conforter sa place de leader du championnat, alors que son adversaire (10e avec 12 points) cherchera à s’éloigner des places relégables. L’équipe de DSC qui ne compte qu’une victoire de plus que le premier relégable, Diambars (9 points), n’a plus de temps à perdre même bien que le championnat est encore loin de son terme. Génération Foot, en plus de jouer dans son fief, sait qu’un faux pas risque de voir ses poursuivants immédiats le dépasser. L’équipe de Déni Birame Ndaw ne comptant que sur sa meilleure différence de buts (+6) pour garder la première place.

Les équipes du Casa Sports 2-ème (19 points +4) et le Guédiawaye FC 3-ème (19 points +3) comptent le même nombre de points à l’issue des 11 premières journées de championnat. L’équipe fanion du sud du pays reçoit Teungueth FC tandis que le GFC se déplacera à Saint-Louis pour jouer contre la Linguère.

Voici l’agenda de cette 12-ème journée :

Samedi 5 mars :

Jaraaf-Mbour PC, AS Douanes-US Gorée,

Génération Foot-Dakar SC, Diambars-CNEPS,

Casa Sports-Teungueth FC.

Dimanche 6 mars :

AS Pikine-Ndiambour

Linguère-GFC.