Ligue 1: Teungueth FC ouvre sa voie royale ce samedi

En cas de succès samedi contre le Stade de Mbour et de défaite ou d’un match nul de Génération Foot dimanche face à Diambars, Teungueth FC peut s’offrir le tout premier titre de Champion du Sénégal dès ce week-end à trois journées de la fin.

Enfin le Championnat plié dès ce week-end et à trois journées du terme ? C’est bien possible. Après une lutte très acharnée commencée le 02 janvier 2021, la Ligue 1 du Sénégal va bientôt rendre son verdict. S’il a vu le titre lui échappé l’année dernière à cause d’une saison tronquée par le coronavirus, Teungueth FC ne dépend que de lui-même désormais pour glaner son tout premier trophée en dix ans d’existence.

Le Club de Rufisque pourrait s’offrir, dès cette 24e journée, un premier titre de Champion du Sénégal en cas de victoire face à un Stade de Mbour menacé par la relégation, ce samedi, au Stade Ngalandou Diouf. Surpris par l’US Gorée lors de son dernier match, Teungueth FC doit impérativement retrouver une victoire qui, sans suffire, permettrait de faire un pas gigantesque vers le titre.

Pour que Teungueth FC soit Champion, il faudra également que son dauphin, Génération Foot, chute sur la pelouse de Diambars samedi (17 heures). Avec six points de retard, les Académiciens de Déni Biram Ndao restent à l’affut et comptent sur un nouveau faux pas des Rufisquois pour entretenir toujours des minces espoirs de remporter un troisième titre après 2017 et 2019.