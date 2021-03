Ligue des Champions (Afrique): 3 qualifiés, 1 éliminé; le programme connu

De nombreux enseignements à tirer à l’issue de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions qui s’est disputée mardi. Mamelodi Sundowns, le Wydad Casablanca et l’Espérance Tunis se sont en effet emparés des trois premiers billets pour les quarts de finale, tandis que le Petit Poucet sénégalais du Teungueth FC a officiellement été éliminé.

Si Al Ahly s’est totalement relancé en déroulant 3-0 sur le terrain de Vita Club, le Zamalek, battu à domicile par l’EST (0-1), se retrouve en revanche en très mauvaise posture à deux journées de la fin et n’est plus maître de son destin, à l’inverse du TP Mazembe, dernier de son groupe mais avec seulement un point de retard sur le CR Belouizdad et Al Hilal, ses deux prochains adversaires.

Au classement