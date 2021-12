Ligue Des Champions : Le Sénégal absent de la compétition africaine

La Confédération africaine de football (CAF) procédait ce mardi au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions avec l’absence des représentants du Sénégal dans cette compétition.

Double tenant du titre, Al Ahly hérite d’un groupe A abordable avec comme principal concurrent les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qu’il a éliminés en quarts de finale la saison passée. En perte de vitesse ces dernières années, les Soudanais d’Al Hilal et d’Al Merreikh complètent cette poule et permettront aux Egyptiens d’avoir deux courts déplacements au programme.

Avec trois équipes d’Afrique du Nord (l’Espérance Tunis, l’Etoile du Sahel et le CB Bélouizdad), le groupe C opposera aussi des formations assez proches géographiquement malgré la présence de Jwaneng Galaxy (Botswana) comme « intrus ». L’Espérance partira clairement favorite face à ses compatriotes de l’ESS et face aux Algériens du CRB, qu’elle a éliminés en quarts la saison passée. Ces deux autres clubs du Maghreb devraient se disputer la 2e place même si Jwaneng Galaxy tentera de jouer les trouble-fêtes.

Les deux clubs angolais de Petro Atletico et de GD Sagrada Esperança n’ont pas été vernis en tombant ensemble dans un groupe D promis au Wydad Casablanca et au Zamalek. La poule B s’annonce en revanche plus homogène : sacré la saison passée en Coupe de la Confédération, le Raja Casablanca aura fort à faire contre l’ambitieux Horoya et son voisin de l’ES Sétif, jamais évident à jouer. Il faudra tout de même se méfier des Sud-Africains d’AmaZulu qui ont sorti le TP Mazembe au tour précédent. Rendez-vous les 11 et 12 févriers pour la 1ère journée, les 1er et 2 avril pour la 6e et dernière.

Les groupes de la Ligue des champions africaine

Groupe A : Al Ahly (Egypte) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) – Al Hilal (Soudan) – Al Merreikh (Soudan)

Groupe B : Raja Casablanca (Maroc) – Horoya (Guinée) – ES Sétif (Algérie) – AmaZulu (Afrique du Sud)

Groupe C : Esperance Tunis (Tunisie) – Etoile du Sahel (Tunisie) – CR Belouizdad (Algérie) – Jwaneng Galaxy (Botswana)

Groupe D : Wydad Casablanca (Maroc) – Zamalek (Egypte) – Petro Atletico (Angola) – GD Sagrada Esperança (Angola)