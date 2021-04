Ligue Des Champions: Liverpool victime de la baisse de forme de Mané et Firmino

Les deux attaquants n’ont pas réussi de bonnes notes cette saisons. Sadio Mane (7) et Roberto Firminho (6) ne totalisent que 13 buts en Premier League cette saison. Une chute dans les performances qui a affecté le club selon Paul Parker.

L’ancien joueur de Manchester United, Paul Parker, a désigné Sadio Mane et Roberto Firmino comme étant le «plus gros problème» de Liverpool cette saison. Mane et Firmino n’ont marqué que 13 buts en championnat combinés alors que la défense du titre des Reds en Premier League s’est effondrée et joue actuellement une place parmi les quatre premiers.

La saison difficile de la paire s’est poursuivie en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, les hommes de Jurgen Klopp n’ayant pu marquer qu’un but inscrit par Mohamed Salah. Beaucoup ont souligné que les blessures des principaux arrières centraux de Liverpool, Virgil van Dijk et Joe Gomez, étaient à l’origine de la mauvaise saison de l’équipe.

Mais l’ancien défenseur anglais Parker pense que c’est à l’autre bout du terrain que les Reds ont le plus besoin de s’améliorer la saison prochaine. «Je pense que leur plus gros problème a été de rater des opportunités en or, et cela a été pour moi leur plus gros problème», a-t-il écrit dans une chronique pour Eurosport.

«Mohamed Salah a été son meilleur attaquant, mais Sadio Mane a connu une saison« off. Non seulement en échouant à marquer les buts, mais aussi en termes de performances » analyse t’il.

«Roberto Firmino a été tellement à l’intérieur et à l’extérieur. À long terme, je pense que s’ils veulent faire quelque chose la saison prochaine, ils doivent rafraîchir l’attaque. Peut-être avoir un meilleur joueur pour sortir du banc plutôt que Divock Origi. S’ils trient leur ligne de front et recommencent à marquer des buts, vous verrez certainement Liverpool défier la saison prochaine » propose t’il.

Parker pense cependant que Klopp possède une solution immédiate à ses problèmes d’attaque dans son équipe et l’a exhorté à abandonner Firmino.