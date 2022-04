Ligue des champions : Sadio Mané dépasse Steven Gerrard en nombre de buts marqués

En déplacement à l’Estádio da Luz ce mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions, Liverpool s’est imposé face à Benfica (3-1). Sadio Mané est l’auteur du deuxième but des Reds.

Difficilement, mais Liverpool a fait un très grand pas vers les demi-finales de Ligue des Champions. Grâce à une première période parfaitement maîtrisée, la formation entraînée par Jurgen Klopp est parvenue à prendre le meilleur sur Benfica Lisbonne, ce mardi soir, dans le cadre des quarts de finale aller de C1. Mais les Reds ont souffert face à une équipe qui n’a jamais refusé le jeu.

Supérieur durant toute la première période, Liverpool est parti aux vestiaires avec un net avantage de 2 à 0. Un joli coup de tête d’Ibrahima Konaté (17e) et le troisième but de la saison en C1 pour Sadio Mané (34e) ont permis aux Anglais de prendre les devants. Aider par une grossière erreur de Konaté, qui profitait à Darwin Núñez, Benfica parvenait à se remettre dans la partie (1-2, 49e).

Sans Sadio Mané et Mohamed Salah qui cédaient leur place dans l’heure de jeu à Roberto Firmino et Diogo Jota, Liverpool est parvenu à plier la rencontre et doucher les espoirs de Benfica grâce au virevoltant Luis Diaz (87e). Un score assez logique et méritant pour les hommes de Jurgen Klopp qui vont pouvoir plus sereinement préparer la manche retour dans une semaine à Anfield.