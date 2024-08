Limogé à la Direction de l’ONAS: Dr Cheikh Dieng, un record de précocité 

Partager Facebook

Après un peu plus de cent jours au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye qui n’a pas fini de placer ses hommes à la tête de certaines directions nationales vient de procéder à son tout premier limogeage. Il a en effet, mis fin aux fonctions du Dr Cheikh Dieng à la tête de l’office national de l’assainissement du Sénégal. Nommé fin avril, ce dernier a été remplacé par un ingénieur hydrogéologue, membre du Pastef. Et, s’il n’a pas encore révélé tous ses secrets, le limogeage du Dr Cheikh Dieng a battu les records de brièveté.

C’est la surprise du chef, ce mercredi 31 juillet. Cheikh Dieng, n’est plus le directeur général de l’office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). Nommé à ce poste, le 25 avril dernier, en remplacement de Mamour Diallo, il a été limogé hier par le président de la République, en Conseil des ministres. Ce limogeage qui bat les records de précocité alimente déjà les débats.

Pour le moment les raisons du départ du Dr Cheikh Dieng à la tête de cette structure hautement stratégique sont inaccessibles au grand public. Mais, certaines sources croient savoir que le limogeage de l’ancien maire de Djidah Thiaroye Kao serait consécutif à une volonté des nouvelles autorités de « corriger une erreur de casting ». « Il ne maîtrise pas son sujet, c’est un forestier et il a commis beaucoup d’erreurs en peu de temps », confie une source de Rewmi Quotidien. Le président du parti Fepp Tawfekh, membre de la coalition « Diomaye Président » aurait ainsi été remercié pour défaut de maitrise de la chose.

Le maintenir à la tête de l’Onas serait un risque que ne pouvait sans doute se permettre les nouvelles autorités déjà assaillies par les urgences dans un secteur aussi sensible que celui de l’assainissement en cette période hivernale où le régime est très attendu dans la gestion des inondations que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre ont érigé en « sur-priorité ».

Pour y arriver, le régime compte désormais sur Séni Diène, un cadre du Pastef, actif dans le département de Foundiougne. Ingénieur hydrogéologue de son état, le nouveau Dg de l’ONAS aura en charge de conduire la délicate mission de planification et de programmation des investissements, la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre et des travaux des infrastructures d’eaux usées et d’eaux pluviales sur l’étendue du territoire nationale.