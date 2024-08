Limogé à la tête de l’Onas : Dr Cheikh Dieng mouille le ministre Cheikh T. Dièye.

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après plusieurs polémiques, Dr Cheikh Dieng a tenu à apporter des précisions sur son contentieux avec le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement. Il a tenu ce vendredi, un point de presse où il a révélé que c’est bien le ministre qui l’a amené à l’abattoir. Tout simplement, parce qu’il a refusé de se soumettre à ses ordres autour d’un marché par entente directe.

Dr Cheikh Dieng , revient sur son limogeage par le Président de la République. Lors d’un point de presse, ce Vendredi, Dr Cheikh Dieng déclaré qu’il n’en veut pas à Bassirou Diomaye Faye. Au contraire. «Je voudrais saisir l’occasion pour remercier vivement le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance placée en moi, pour relever les énormes défis liés aux problématiques d’assainissement eaux usées et de prévention et lutte contre les inondations, à travers l’outil stratégique que constitue l’Office National de l’Assainissement du Sénégal. Je leur réaffirme mon engagement total à continuer le travail pour le triomphe du projet pour lequel nous nous sommes battus ensemble d’abord dans le Yewwi, ensuite dans la coalition Diomaye Président», dira-t-il d’entrée.

Sur la question de son limogeage, l’ex Directeur de l’ONAS a donné sa part de vérité. «Les Sénégalais ont trop souffert des inondations; beaucoup ont perdu des parents, des proches, leur patrimoine, leurs activités et biens avec de lourdes conséquences au plan économique et social. Et pourtant 740 milliards ont été investis pour éradiquer le phénomène.

Dans le vif du sujet, il en vient concrètement aux raisons de son limogeage : «Par lettre en date du 29 juillet 2024, Monsieur le Ministre, Dr Cheikh Tidiane Dièye, m’intime l’ordre d’arrêter le processus de passation de marché sur le curage des canalisations déjà attribué par la commission des marchés à l’entreprise Tawfekh Taysir pour la région de Dakar (lot 1) et à l’entreprise Delgas pour les régions (lot2) et de réattribuer ces marchés par la procédure d’entente directe, respectivement aux 2 entreprises DELTA et VICAS qu’il a choisies de son propre chef.

Une lettre similaire est adressée à la Direction centrale des marchés publics (DCMP) pour solliciter une entente directe au profit de ces 2 entreprises. Les prétextes invoqués par le ministre Cheikh Tidiane Dièye à l’appui de cette injonction ne repose que sur l’argument de soupçons de surfacturation. Les coûts du curage de la zone de captage sont évalués à 300 millions contre 83 millions dans le marché précédent de 2021.

L’exécution de ce travail sur 30 jours requiert la mobilisation de 6 pelleteuses et d’une tractopelle à long bras. Le coût de mobilisation d’une pelleteuse est de 400.000fr/j et celui de la tractopelle est de 700.000 fr/j, soit un coût total 82.500.000 fr. Pour le transport à Mbeubeuss, le coût du camion est de 150.000 fr/j, soit au total 187.500.000 fr. Soit au total un coût de revient de 270.000.000 frs et un coût de 216.000 fr/ par camion de 20m’ de boue, curage et transport à Mbeubeuss. Ce coût ne comprend ni le carburant, ni la main d’œuvre. Seulement, à en croire Dr Cheikh Dieng, les entreprises DELTA et VICAS sont celles choisies justement par le ministre Cheikh Tidiane Dieye pour bénéficier d’une entente directe. «Grâce à une technique bien rodée, ces 2 entreprises sont en situation monopolistique sur les marchés de L’ONAS avec plus de 52% de la valeur totale des marchés de 2021 à 2024. Pourtant, ce sont bien souvent des entreprises prestataires qui font la part la plus importante du travail sur le terrain, mais elles ne peuvent accéder aux marchés.

Pourtant, l’évaluation de la performance de VICAS et DELTA effectuée par ONAS en 2023 sur les marchés de curage et sur la gestion des stations de boue de vidange (STBV) avait conclu que ces entreprises ont été défaillantes autant sur le marché de curage 2021-2023 que sur la gestion des STBV. Mais peu importe ! Elles sont quand même choisies par le ministre Cheikh Tidiane Dieye pour une Entente Directe pour le marché de curage 2024 à 2026», déplore-t-il. Mieux ou pire, l’ex Dg de l’ONAS rappelle qu’«un consortium formé par DELTA et VICAS (DELVIC) est également attributaire d’un marché de gré à gré pour la gestion et l’exploitation de l’ensemble des stations de boue de vidange de ONAS à travers le territoire national.»

Mieux pour «l’humilier», selon ses propos, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a organisé une conférence-call avec l’ensemble des gouverneurs de régions le lundi 30 juillet, pour faire l’évaluation des travaux de curage dans leur région respective. « Occasion pour lui de recevoir une douche froide mémorable. En effet, à l’exception des gouverneurs de Diourbel et de Matam, les 12 autres gouverneurs ont magnifié la qualité du travail de curage et félicité ONAS pour les différentes initiatives de prévention des inondations qui ont été prises.