Linguére : Campagne agricole 2023-2024, répartition des 100 milliards alloués au secteur de l’agriculture, les paysans approuvent et invitent les autorités de tutelle à penser la localité.

On ne le dira jamais assez la répartition du budget de 100 milliards alloué au secteur de l’agriculture à beaucoup plu le monde paysan du département de Linguére zone par essence agricole. En effet, au nom de ses pairs Mor Ndiaye Boustane président du syndicat Japando qui regroupe les paysans, les éleveurs et les pêcheurs de la localité, salue la répartition non sans demander les services de tutelle à penser le Djoloff terre d’agriculture. Selon Mor Ndiaye Boustane, le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouye Ndiaye est dans le chemin droit pour un Sénégal de Souveraineté Alimentaire.

En clair , d’après toujours lui jamais dans la politique agricole du Sénégal, l’on a atteint un tel budget (100 milliards de francs CFA à l’agriculture) fulmine t- il. Toutefois, notre interlocuteur a suggéré l’achat du matériel agricole adéquat et des semences en qualité et en quantité suffisante au profit des agriculteurs du Djoloff où l’accès à la terre ne pose pas problème. Entre autres variétés sollicitées, l’arachide, le riz le mil ,le niébé hantent le sommeil des travailleurs de la terre à Linguére.

Revenant sur le programme de la campagne agricole 2023-2024 qui a été présenté par le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, ce 27 avril, à l’occasion d’un conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne prochaine, le syndicat Japando dans le département de Linguére salue l’option et ajoute que cela montre combien Son Excellence le Président de République Macky Sall et son ministre de l’agriculture Aly Ngouye Ndiaye se sont engagés pour une autosuffisance alimentaire au Sénégal.

Poursuivant, les paysans du Djoloff se disent ragaillardis par la prise en compte des 100 milliards avec la subvention des engrais, les programmes d’introduction de nouvelles cultures, la dette paysanne, la protection phytosanitaire entre autres. Le montant de 24, 255 milliards FCFA qui seront utilisés pour les semences d’arachide contre 14 412 790 000 FCFA l’année dernière a fini de semer un grand espoir pour la résurrection de la filaire d’après Mor Ndiaye Boustane.

Vu le conseil interministériel réservé aux préparatifs de l’hivernage 2023-2024, à l’unanimité, les paysans du département de Linguére sont confiants que l’État du Sénégal est en train de projeter pour garantir une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, de développer une meilleure résilience face aux divers aléas afin d’impulser un développement économique et social d’ici à 2035.

Samba khary Ndiaye ( Linguére )